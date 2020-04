Ordinanza 110: da giovedì a sabato alimentari aperti dalle 8 alle 20, domenica e festivi chiusi

Michele Bruno – Come anticipato ieri in diretta dal Sindaco di Messina, a seguito dei richiami del Presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci, che con l’Ordinanza 14 del 3 aprile 2020 ha stabilito di disporre la chiusura domenicale e nei giorni festivi di tutti gli esercizi commerciali (fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole) con l’ordinanza n.110, ha stabilito di modificare e integrare l’ordinanza Sindacale n. 73 del 23 marzo scorso, prevedendo che ipermercati, supermercati, discount alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari, punti vendita di generi alimentari, titolari delle autorizzazioni per l’esercizio del commercio ambulante rispettino i seguenti orari:

– lunedì, martedì e mercoledì, apertura dalle ore 7:00 e chiusura alle ore 18:00;

– giovedì, venerdì e sabato, apertura dalle ore 8:00 e chiusura alle ore 20:00;

– domenica e festivi chiusura.

E’ stata dunque aumentata di un’ora la durata del periodo di apertura per tre giorni a settimana, oltre ad essere stata applicata l’ordinanza regionale, per dare maggiore tempo ai messinesi di provvedere alle scorte alimentari.

