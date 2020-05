Cimiteri aperti a Messina dall’8 maggio, ecco cosa prevede l’ordinanza sindacale

Dopo polemiche che hanno causato ingiustificabili ritardi, ecco l’ordinanza firmata ieri dal sindaco Cateno De Luca che disciplina l’accesso ai cimiteri riaperti su disposizione del Governo Nazionale e Regionale già dal 4 maggio in tutta Italia.

A Messina, a partire dall’8 maggio 2020 sono riaperti i 17 cimiteri cittadini: Cimitero Monumentale Gran Camposanto; Cimitero di Pace; Cimitero di Granatari; Cimitero di Faro Superiore; Cimitero di Castanea; Cimitero di Salice; Cimitero di Gesso; Cimitero di Massa Santa Lucia; Cimitero di Cumia; Cimitero di San Filippo; Cimitero di Larderia; Cimitero di Giampilieri (Molino); Cimitero di Santa Margherita; Cimitero di Santo Stefano Briga; Cimitero di San Paolo Briga; Cimitero di Mili San Marco; Cimitero di Pezzolo.

I predetti cimiteri saranno accessibili ai visitatori secondo le seguenti modalità:

Il Gran Camposanto sarà accessibile ai visitatori tutti i giorni, escluso il mercoledì, con i

seguenti orari:

Dal lunedì al sabato:

– Dalle ore 8,00 alle ore 13,00 con ingresso ed uscita da tutte le porte di accesso;

La Domenica dalle ore 8,00 alle ore 13,00 con ingresso e uscita da tutte le porte di accesso.

Il Deposito sarà accessibile ai visitatori tutti i giorni, escluso il mercoledì, con i seguenti

orari:

Dal lunedì al sabato:

– Dalle ore 8,00 alle ore 13,00 con ingresso ed uscita da tutte le porte di accesso;

La Domenica dalle ore 8,00 alle ore 13,00 con ingresso e uscita da tutte le porte di accesso.

I Cimiteri suburbani saranno accessibili tutti i giorni, escluso il giovedì, secondo le

seguenti modalità:

Dal lunedì alla domenica dalle ore 8,30 alle ore 13,00 con ingresso e uscita da tutte le porte

di accesso.

3.E’ fatto obbligo ai visitatori di indossare la mascherina e i guanti protettivi. Il personale dei cimiteri vigilerà sull’osservanza delle misure sanitarie.

4.L’accesso agli uffici cimiteriali ed ai servizi pubblici presenti all’interno dei cimiteri è

consentito nel rispetto dei limiti numerici e delle prescrizioni che verranno definite e

pubblicizzate dal Servizio comunale competente, in loco attraverso specifica cartellonistica

e mediante i canali di comunicazione istituzionale, in coerenza con le misure sanitarie

previste dalla legge per i luoghi chiusi aperti al pubblico.

Al fine di evitare il rischio di assembramenti, l’accesso ai cimiteri viene

contingentato consentendo l’ingresso secondo l’ordine alfabetico della prima lettera del

cognome del visitatore. Gli accessi sono articolati in fasce orarie. In ogni fascia oraria possono accedere solo le persone il cui cognome comincia con la lettera compresa nel corrispondente gruppo alfabetico.

E’ vietato per i visitatori trattenersi oltre la fascia oraria per la quale è stato consentito

l’accesso. L’accesso ai cimiteri è così disciplinato:

Fascia Oraria Gruppo alfabetico:

08,00 – 09,30 A-B-C-D-E-F-G-H-I;

09,30 – 11,00 J-K-L-M-N-O-P-Q;

11,00 – 12,30 R-S-T-U-V-W-X-Y-Z;

Domenica 10 maggio 2020, in occasione della giornata della Festa della Mamma,

l’accesso ai Cimiteri sarà straordinariamente consentito dalle ore 8,00 alle ore 16,00, articolato nelle fasce orarie che si seguito si elencano:

Fascia Oraria Gruppo Alfabetico

08,00 – 10,00 A-B-C-D-E-F

10,00 – 12,00 G-H-I-J-K-L-M

12,00 – 14,00 N-O-P-Q-R

14,00 – 16,00 S-T-U-V-W-X-Y-Z

Domenica 10 maggio 2020 all’interno dei cimiteri sarà presente personale della

Protezione Civile e delle associazioni di volontariato per dare informazioni sulle condizioni

di affollamento dei singoli luoghi, per raccomandare il necessario distanziamento e per

vigilare sul rispetto delle norme sanitarie di cui all’art. 1.

Nei cimiteri sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di

congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da

svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e

rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Nel caso in cui la cerimonia funebre si svolga in luogo chiuso, deve essere assicurata la

previa sanificazione degli ambienti.

Negli spazi aperti dei Cimiteri comunali è consentito ai congiunti di presenziare alle

operazioni di sepoltura, tumulazione ed estumulazione, con l’eventuale partecipazione di un

ministro del culto e fino ad un massimo di 15 persone.

E’ obbligatorio indossare mascherine protettive e guanti e mantenere rigorosamente una

distanza dalle altre persone di almeno un metro.

L’ordinanza sindacale stabilisce che Messina Servizi Bene Comune spa provvederà ad assicurare durante i giorni di apertura lo svuotamento continuo dei cestini e ad eseguire a giorni alterni gli interventi di sanificazione dei cimiteri.

L’ordinanza resta in vigore fino al 17 maggio.

