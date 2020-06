Nasce la nuova ATM spa e si presenta alla città. Le nuove tariffe

Prima corsa per la nuova ATM Spa, illustrate nella sede aziendale le principali novità del servizio e le azioni messe in campo per garantire all’utenza di utilizzare i mezzi in totale sicurezza. Mascherine in omaggio per chi acquista biglietti e abbonamenti.

Sicurezza e servizi, sono queste le due parole d’ordine con cui la nuova ATM Spa si presenta agli utenti. In occasione del “battesimo” d’esercizio, i vertici della società, assieme al vice-sindaco e assessore alla Mobilità Salvatore Mondello, nella sala conferenze della sede di via G. La Farina, hanno illustrato i dettagli dell’offerta che partirà oggi e le azioni messe in campo per garantire ai messinesi la fruizione dei mezzi pubblici in totale sicurezza.

Le nuove tariffe messe a confronto con le precedenti

BIGLIETTI nuova tariffa Biglietto validità 100 minuti € 1,50 Biglietto ordinario validità 2 corse nella stessa giornata € 2,50 Biglietto validità una giornata tutte le corse € 4,00 Biglietto a bordo € 2,00

BIGLIETTI vecchia tariffa Biglietto corsa semplice € 1,20 Biglietto corsa semplice (vendita a bordo) € 1,50** Biglietto validità 90 minuti € 1,25 Biglietto ordinario validità 2 corse nella stessa giornata* € 1,70 Biglietto validità una giornata tutte le corse* € 2,60

ABBONAMENTI nuova tariffa Mensile tutte le linee € 35,00 Trimestrale tutte le linee € 90,00 Annuale tutte le linee € 250,00 Annuale individuale per Enti pubblici e privati, scuole, sindacati, etc… tutte le linee minimo 100 persone € 150,00 Mensile tutte le linee per pensionati sotto i minimi INPS e disoccupati iscritti nelle locali liste di disoccupazione € 10,00 Annuale studenti tutte le linee con limitazioni giorni ed orari scolastici € 80,00

ABBONAMENTI vecchia tariffa Mensile tutte le linee* € 30,00 Trimestrale tutte le linee* € 70,00 Annuale tutte le linee* € 220,00 Annuale individuale per Enti pubblici e privati, scuole, sindacati, etc… tutte le linee minimo 100 persone* € 180,00 Mensile tutte le linee per pensionati sotto i minimi INPS e disoccupati iscritti nelle locali liste di disoccupazione € 10,00 Annuale studenti tutte le linee con limitazioni giorni ed orari scolastici € 80,00

Sicurezza

“Guidiamo il cambiamento” è lo slogan lanciato per lo start up aziendale, in una delicata fase in cui la fruizione del trasporto pubblico locale ha dovuto necessariamente adeguarsi alle misure di prevenzione e contenimento dei contagi. In quest’ottica tutti i mezzi in servizio verranno quotidianamente igienizzati, mentre bisettimanalmente verrà effettuata una sanificazione “speciale” (che verrà ripetuta anche più di due volte a settimana in caso di incremento dell’affluenza sui mezzi) che prevede anche l’effettuazione di tamponi a campione all’interno dei bus, in grado di garantire un controllo analitico della salubrità degli ambienti e delle superfici, l’assenza di Sars- Cov-2 e di eventuali altre cariche batteriche.

Per una maggiore trasparenza le sanificazioni saranno effettuate non solo all’interno dei locali dell’azienda, ma anche nelle principali stazioni (Cavallotti, Annunziata, Gazzi) in modo da rendere tangibili le modalità di sanificazione dei mezzi anche alla cittadinanza.

La principale novità riguarda, però, la presenza ad ogni corsa di un assistente al trasporto che si occuperà di garantire il distanziamento tra gli utenti e il corretto utilizzo di mascherine, ma soprattutto di verificare il possesso del titolo di viaggio e dare la possibilità di acquistare ticket a bordo.

Servizi

“Chi viaggia con ATM Messina non paga la mascherina” è, invece, la promozione di lancio del nuovo servizio. L’ATM Spa, a livello nazionale, è tra le prime società di settore a lanciare una simile iniziativa che consentirà di ricevere in omaggio una mascherina agli utenti che acquisteranno, presso le rivendite autorizzate e i box vendita dell’ATM Spa, almeno due ticket per la corsa da 100 minuti, un biglietto giornaliero o uno valido due corse, mentre uno stock di 10 mascherine verrà consegnato a chi sottoscrive un abbonamento mensile, che aumenta a 30 per gli abbonamenti trimestrali e a 50 per quelli annuali. Ogni mascherina sarà consegnata in buste singole e numerate e non potrà essere oggetto di vendita.

Chi è ancora in possesso di titoli di viaggio dell’ATM in liquidazione, potrà recarsi presso rivendite autorizzate, edicole, tabacchi e box vendita ATM Spa per consegnare i vecchi ticket e, integrando la differenza, ritirare i nuovi biglietti assieme alla fornitura di mascherine. Chi, invece, non volesse “convertire” il titolo di viaggio, potrà recarsi negli uffici dell’ATM in liquidazione e ottenere il rimborso.

I possessori di abbonamenti che hanno una scadenza successiva all’1 giugno possono continuare ad utilizzare l’abbonamento fino alla naturale durata e successivamente sottoscriverne uno nuovo.

Un ulteriore promozione lanciata dall’azienda per la fase di start up riguarderà l’acquisto di ticket a bordo del mezzo che avranno lo stesso prezzo di quelli forniti dalle rivendite autorizzare e dai box dell’ATM. La promozione durerà sino al prossimo 10 giugno.

L’ATM Spa ha, inoltre, incrementato il servizio di front office sia per la distribuzione di titoli di viaggio che di abbonamenti e garantirà, infatti, agli utenti la possibilità di acquistarli anche alla stazione Cavallotti, con la previsione di estendere questa possibilità anche presso i box presenti ai capolinea del tram di Gazzi e Annunziata, in aggiunta ai servizi già offerti.

In previsione dell’avvio della stagione balneare, in caso di alta affluenza sui mezzi pubblici, infine, l’ATM Spa ha previsto un potenziamento delle corse soprattutto durante il week end e in determinate fasce orarie con l’obiettivo di evitare assembramenti alle fermate e consentire a tutti gli utenti di poter fruire del servizio di trasporto pubblico in totale sicurezza.

Tutti gli aggiornamenti su offerta e servizi saranno comunicati all’utenza anche attraverso il nuovo sito internet aziendale all’indirizzo www.atmmessinaspa.it.

