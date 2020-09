Anpi porta a piazza Cairoli il dibattito sul Referendum, partigiani schierati per il NO

Un incontro pubblico, in piazza: così l’Anpi di Messina intende coinvolgere i cittadini nella campagna referendaria per il NO. L’appuntamento è per sabato 12 settembre, alle 18, in piazza Cairoli (lato monte).

“L’iniziativa rompe il silenzio – sostengono gli organizzatori dell’evento – che il fronte dei promotori del referendum del 20 e 21 settembre ha fatto calare rispetto alla modifica della Costituzione per il taglio dei parlamentari. Quel silenzio, che cerca un muto SI, la dice lunga sulla differenza fra la pseudo-democrazia istantanea del clic e invece la ricerca del consenso informato, portato avanti a più voci, in un confronto aperto. Si tratta di modificare la Costituzione e la cosa va presa sul serio, perché non è razionale pensare che cambiando un pezzo tutto il resto non si squilibri. Inoltre siamo lontani da una nuova legge elettorale, che in ogni caso dovrebbe garantire rappresentanza a tutti i cittadini di tutte le parti e le classi sociali del Paese”.

Nell’incontro di sabato 12, moderato da Federico Martino, i relatori saranno Enzo Palumbo, liberale di vecchia data, e Fausto Clemente, commissario dell’Anpi Messina.

Il microfono sarà poi a disposizione dei cittadini che vorranno intervenire.

“Anche le proposte più demagogiche ed emotive – si chiedono i soci Anpi – vanno passate al vaglio di una discussione razionale: si può cedere un pezzo di democrazia e di sovranità popolare per un caffè?”

