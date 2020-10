Tortorici (ME): i Carabinieri arrestano un 44enne per detenzione di marijuana

Ieri, i Carabinieri della Compagnia di Sant’Agata di Militello (ME), hanno arrestato un 44enne di Tortorici.

I Carabinieri della Stazione di Tortorici stavano svolgendo da alcuni giorni, nel territorio del Comune, attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti, supportati dallo Squadrone dei Cacciatori di Sicilia. Una volta notati movimenti sospetti di persone attorno all’abitazione dell’uomo, i Militari, avevano deciso di tenerla sotto osservazione, e ieri, nelle prime ore del mattino, hanno effettuato una perquisizione.

I Carabinieri hanno trovato nella casa circa 50 grammi di marijuana, ed in più un bilancino di precisione, un bisturi e la somma di 700 euro in banconote di vario taglio. Tutto quanto era tenuto nascosto nel cestino dei rifiuti posto all’interno di un mobile della cucina. La droga sarà sottoposta ad accertamenti di laboratorio presso il Reparto Investigazioni Scientifiche (R.I.S.) di Messina, mentre il bilancino di precisione, il bisturi e la somma di denaro, che i Militari ritengono ricavata dallo spaccio, sono state sequestrate. L’uomo è stato arrestato, in flagranza di reato, poiché accusato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Si tratta di un individuo già noto alle forze dell’ordine.

il Sostituto Procuratore della Repubblica di Patti (ME) ha chiesto che l’arrestato fosse tradotto presso la propria abitazione, dove dovrà trascorrere gli arresti domiciliari fino all’udienza di convalida.

