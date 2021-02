“Cateno De Luca dimettiti”: contromanifestazione in Piazza Repubblica

Una manifestazione spontanea ha fatto da controcanto a quella organizzata dalla sindacalista Clara Crocè, al centro di una denuncia da parte del consiglio comunale firmata dal Presidente Cardile e dal Vice Interdonato.

Uno striscione con la scritta “Cateno De Luca dimettiti” ha fatto capolino dinanzi a Palazzo Zanca dove per la seconda volta in pochi giorni (la prima suscitò polemiche vista l’organizzazione in pieno lockdown) alcuni sostenitori del sindaco hanno voluto manifestare per chiedergloi di ritirare le dimissioni, che saranno efficaci dalla mezzanotte del 3 febbraio.

In un clima surreale, mentre il consiglio comunale ha vissuto una seduta particolarmente tesa e a cui non partecipatao ne iol sindaco ne alcun assessore, in piazza le due anime di una città ormnai divisa da una politica declinata per tifoserie.

