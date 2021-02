Vaccini a Messina, fake news su prenotazioni: Commissario Furnari fa chiarezza

di Michele Bruno “E’ priva di ogni fondamento la notizia secondo cui sono aperte le prenotazioni per la somministrazione del vaccino anti covid-19 per le categorie diverse da quelle rientranti nell’attuale fase vaccinale in corso in Sicilia, e che i ‘caregiver’, cioè gli accompagnatori dei disabili gravi con legge 104 (o figli, genitori, curatori, badanti e tutori ), avrebbero diritto alla somministrazione vaccino anti-covid senza prenotazioni”.

A comunicarlo, sulla propria pagina Facebook, è il Commissario per l’emergenza Covid a Messina, Maria Grazia Furnari. Le categorie che ad oggi possono vaccinarsi sono infatti gli over 80, ne abbiamo parlato qui in precedenza.

“Tale messaggio – aggiunge – che sta circolando in particolare nell’area del messinese, attraverso chat e social network, risulta particolarmente dannoso perché potrebbe spingere persone fuori dall’attuale target vaccinale a recarsi immotivatamente presso i centri vaccinali.

Si invita chiunque abbia ricevuto il messaggio a non inoltrarlo ulteriormente.

Si ricorda, infine, che qualsiasi comunicazione circa la campagna vaccinale in Sicilia avviene esclusivamente attraverso i canali della Regione Siciliana e di questo ufficio commissariale”.

Intanto oggi al Papardo è stato il primo giorno di vaccinazione per gli over 80, dopo che erano stati risolti i problemi che impedivano di partire a Messina.

