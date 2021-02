Eolie, Liberty Lines: sconto del 65% per pendolari

Sono disponibili i nuovi carnet CLE30, pensati per i pendolari.

26 corse da usufruire entro 75 giorni, con tariffa scontata del 65%, applicabile ai titolari di contratto di lavoro subordinato presso le isole minori siciliane, agli addetti del servizio 118 ed agli appartenenti alle forze dell’ordine.

DOCUMENTI NECESSARI

– Fototessera

– Documento d’identità

– Contratto di lavoro o attestato di servizio che specifichi la sede dell’incarico e la sua durata, oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio, corredata dal documento d’identità del datore di lavoro

– Informativa sulla privacy del datore di lavoro

– Informativa sulla privacy dell’utilizzatore

DOVE INVIARE I DOCUMENTI

Invia le foto di tutta la documentazione compilata:

– per email: [email protected]

– su Telegram al numero: 3280318861

Oppure porta tutto alla biglietteria di Lipari, ogni giorno dalle 6:00 alle 20:00.

PAGAMENTO

È possibile pagare:

– a distanza, tramite smarphone o computer, con carta di credito o prepagata (ti invieremo noi il link per il pagamento);

– in biglietteria, anche in contanti.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Contatta durante gli orari di apertura della biglietteria, i numeri:

– 3280318861 (anche su Telegram)

– 0909812448

