Memoria delle Vittime innocenti di Mafia, Libera a Messina si prepara al 21 Marzo

di Michele Bruno – Oggi è tornata a riunirsi Libera a Messina, perché si avvicina giorno 21 Marzo, quello dedicato annualmente alla Memoria delle Vittime Innocenti della Mafia, iniziativa ormai tradizionale lanciata dal suo Presidente Don Luigi Ciotti ed arrivata alla XXVI edizione.

Quest’anno prenderà vita in maniera particolare, non ci sarà la grande manifestazione di massa come è avvenuto fino al 2019. A causa del Covid infatti non si è tenuta nemmeno l’iniziativa del 21 Marzo 2020. Sarà un’iniziativa organizzata in maniera più contenuta, ma non con meno attenzione a coloro che hanno dato la vita per la lotta alla criminalità organizzata, seguendo le restrizioni anti-contagio.

Ci sarà come sempre il collegamento da Roma con Don Ciotti per il suo intervento alle 12, con la consueta lettura del lungo elenco di nomi delle vittime innocenti della Mafia, un’ora prima. Questi due momenti saranno diffusi in streaming sulle pagine social di Libera e ripresi dalle telecamere RAI, per permettere a tutti, viste le restrizioni, di seguire l’evento.

Il tema principale quest’anno sarà, oltre alla Memoria, quello della Cultura. Questo perché si tratta di un settore molto penalizzato, in termini economici ed umani, dalla pandemia. Familiari delle vittime, artisti, rappresentanti del mondo culturale e delle Istituzioni, saranno presenti a Roma. Sarà coinvolto anche il mondo dello Sport e del Calcio.

Ci saranno anche diverse iniziative collegate alla giornata principale, tra il 19 e il 20.

Sabato 20, nel pomeriggio, si svolgeranno, in tre orari diversi, approfondimenti tematici sulla Giustizia sociale, sui giovani, sull’Etica nelle professioni.

Il 19 sarà invece il momento in cui saranno coinvolte le scuole, il 21 vi saranno anche momenti di raccoglimento, veglie ecumeniche, deposizioni di fiori presso lapidi o strade intitolate a vittime di mafie.

Messina comunque è presente all’appello, pronta a far parte di questa importante giornata.

“E’ necessario, dopo questo periodo di restrizioni, – come afferma Tiziana Tracuzzi – riappropriarsi di uno spazio, realizzando piccole iniziative locali” che abbiano come

spazio ospite appunto un luogo di cultura.

L’Iniziativa nazionale infatti sarà chiaramente replicata nei territori con la lettura dei nomi, e il coinvolgimento anche in questo caso del mondo dell’arte e della cultura, ed anche a Messina si svolgeranno i “Cento passi verso il 21 Marzo”, come ogni anno, cioè le iniziative preparatorie dell’evento del 21, così denominate in ricordo di Peppino Impastato (citazione del film omonimo).

Lo slogan di quest’anno sarà “A ricordare e riveder le stelle” e la stella sarà il simbolo della manifestazione, con riferimento alle stelle che hanno illuminato la lotta contro al mafia e che la illuminano ogni giorno.

Hanno aderito all’iniziativa da declinare sul territorio diverse realtà anche della Provincia. Tra le diverse realtà della Cultura, sarà presente la Compagnia teatrale più antica di Messina “I Cricchimiddi” di Dionigi Marani, noto come Dinni.

Vi aggiorneremo sulle iniziative locali che saranno decise e sui dettagli riguardo all’evento nazionale.

