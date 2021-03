di Luana Spanò – Secondo tampone negativo per il sindaco Marco Giorgianni che in occasione del compleanno di un’anziana signora che ha compiuto 100 anni, aveva consegnato come da tradizione una pergamena. Durante la visita ha avuto un breve contatto con un positivo.

Salgono ad un totale di 8 i positivi sull’isola di Lipari, tutti riconducibili al compleanno di Canneto.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it