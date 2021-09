XX edizione del Premio Fabrizio De André: aperte le iscrizioni

Parte la XX edizione del Premio Fabrizio De André che ha come scopo la ricerca di autori, compositori ed esecutori di musica italiana, pittori e poeti, esordienti (o comunque non noti al grande pubblico), ispirati da una creatività libera da tendenze legate alle mode del momento, con l’intenzione di ricercare e valorizzare originalità e vitalità nella produzione artistica. Vincitori della passata edizione, su più di 1800 iscritti: Jamila per la sezione Musica, Katia Rossi per la sezione Pittura e Irene Gianeselli per la sezione Poesia, mentre il premio “La Repubblica” è andato a Sebastiano Pagliuca. Patrocinato dalla Fondazione Fabrizio De André Onlus, supportato da SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, organizzato da iCompany, con la direzione artistica di Luisa Melis, il Premio Fabrizio De André vuole stimolare (presso autori, compositori, interpreti ed esecutori esordienti di musica italiana) una creatività sperimentale, libera da tendenze legate alle mode del momento, al fine di favorire l’originalità e di ricercare e promuovere nuove forme di cantautorato contemporaneo. Le iscrizioni sono totalmente GRATUITE, saranno aperte da mercoledì 15 settembre 2021 e verranno chiuse alla mezzanotte di domenica 21 novembre 2021. Il Premio Fabrizio De André si sviluppa in TRE sezioni: MUSICA, POESIA, PITTURA. >> SEZIONE MUSICA << SEZIONE MUSICA basterà compilare il form d’iscrizione presente al link:

Il 20 dicembre 2021 saranno ufficialmente annunciati gli Artisti pre-selezionati che accederanno alle fasi finali.

Tempi e modalità delle fasi finali saranno comunicate in seguito, così come i premi. Per iscriversi alla sezione Musica basterà compilare il form d'iscrizione presente al link: premiodeandre.icompany.it Il 20 dicembre 2021 saranno ufficialmente annunciati gli Artisti pre-selezionati che accederanno alle fasi finali. Tempi e modalità delle fasi finali saranno comunicate in seguito, così come i premi. >> SEZIONE POESIA << Alla Sezione Poesia saranno ammessi tutti gli scrittori che presenteranno (attraverso il form presente al seguente link: premiodeandre.icompany.it) un massimo di due testi poetici di loro composizione. La Commissione Artistica del Premio sceglierà poi un adeguato numero di opere alle quali sarà data lettura e visibilità durante le diverse fasi del Premio. >> SEZIONE PITTURA << Alla Sezione Pittura saranno ammessi coloro che presenteranno (attraverso il form presente al seguente link: premiodeandre.icompany.it) foto a colori di un'opera di loro realizzazione ispirata al "mondo" di Fabrizio De André e realizzata su qualsiasi tipo di supporto secondo tecniche pittoriche e stilistiche liberamente prescelte.

Anche qui, la Commissione Artistica del Premio sceglierà un adeguato numero di opere che accederanno alla fase finale e alle quali sarà data visibilità durante le diverse fasi del Premio.