Multati a Vulcano durante la scalata: “Nessuna indicazione chiara sul divieto”. Il video

di Luana Spanò – Ieri un gruppo di escursionisti è stato multato durante la scalata sul cratere di Vulcano, Isole Eolie. Nei mesi scorsi un’ordinanza comunale ha vietato ogni accesso a causa dell’aumento dell’emissioni di gas potenzialmente nocivi alla salute.

Gli escursionisti sostengono che nessuna segnalazione sul divieto è stata posta all’ingresso o comunque la comunicazione non era chiaramente interpretabile.

Francesco Sena sulla sua pagina Facebook scrive: “Ciao Raga, ieri ho pubblicato un video in cui vi racconto di un verbale assurdo che abbiamo preso io ed il mio amico Jack Maika di 500 euro a testa, insieme ad altri turisti mentre facevamo il trakking del cratere all’ Isola di Vulcano (Isole Eolie).

Il trakking è segnalato su molti siti, compreso Wikipedia, su tutte le riviste turistiche, Google Maps e soprattutto è segnalato con cartelli stradali ovunque sull’isola stessa. Da qualche mese però l’aumento delle fumarole ha reso pericoloso questo trakking per cui c’è un ordinanza che vieta l’accesso.

Il problema che non è segnalato!!

A circa 2/300 metri dall’inizio del sentiero c’era un pezzo di striscia di cantiere caduto e abbandonato, con un foglio a terra (confondibile come un rifiuto) in cui c’era scritta l’ordinanza in lingua INGLESE, FRANCESE E TEDESCA (neanche in Italiano) ovviamente noi, come decine di turisti al giorno che ci passano… nessuno lo vede o ci fa caso.

Ci siamo visti così arrivare 2 pattuglie e 4 carabinieri che ci hanno sanzionato a me, Jack ed una coppia di tutisti tedeschi.

A me è sembrata proprio un’ingiustizia e ho deciso di farci un video innanzitutto per informarvi e poi per far arrivare voce a chi di dovere.

Se davvero c’è pericolo di vita, ed anziché rendere il divieto più visibile, e transennare per bene il sentiero…. Pensano a fare verbali di 500 euro ad ogni turista come se fosse un imboscata… sono messi proprio male! Voi cosa ne pensate?

Ho conosciuto solo gente fantastica, sia a Lipari che a Isola di Vulcano e neanche loro si meritano di perdere turismo e fascino di questi luoghi.

Ovviamente il nostro ricorso partirà a breve e vi farò sapere”.

