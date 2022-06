Lampedusa-Capo Nord: iniziata l’impresa di Romano e Lo Bue

di Veronica Pagano – I siciliani Domenico Romano e Pietro Lo Bue hanno iniziato il loro viaggio in bici, un viaggio che da Lampedusa li porterà a Capo Nord, punta estrema d’Europa.

“Un’isola (quella di Lampedusa, ndr) che è un miraggio per tante persone che arrivano – dichiara lo spadaforese Romano a poche ore dall’inizio della pedalata – Per noi sarà il punto di partenza. Il nostro miraggio: Capo Nord”.

Il dramma dell’immigrazione quindi il motivo scatenante di questo viaggio, ma non solo. Giunti a Lampedusa nella prima mattinata di oggi, Romano e Lo Bue hanno incontrato la delegazione di Legambiente, uno dei principali sostenitori dell’iniziativa che, tra i valori fondanti, include proprio quello fondamentale della sostenibilità ambientale. Da qui lo slogan dell’iniziativa che accompagnerà i cicloviaggiatori per tutto il loro viaggio: “Bike for climate”, bici per il clima.

“20 km colmi di emozione” è la dichiarazione giunta a conclusione di questo primo giorno di viaggio nell’isola di Lampedusa.

Raggiunto dai nostri microfoni pochi giorni prima della partenza, Romano ci ha raccontato così della sua nuova impresa, di come è nata e delle modifiche di itinerario che potrebbero essere costretti ad apportare a causa della guerra in Ucraina:

Domani, martedì 7 giugno, Romano e Lo Bue affronteranno “la prima vera pedalata” con i quasi 200 km che li separeranno da Porto Empedocle a Pozzallo, paese di origine di Lo Bue. Per seguire il viaggio in real time, è sufficiente seguire questo link: clicca qui.

