Movida violenta, accoltellato al M’Ama: indagano i carabinieri

I carabinieri sono al lavoro per dare un nome e un volto a chi ha sferrato una coltellata ferendo un giovane durante quella che avrebbe dovuto essere una serata estiva all’insegna del divertimento. Non è la prima volta che accade al M’Ama beach club, sul lungomare nord della città, al centro delle cronache diversi anni fa per una sparatoria.

Il giovane, ricoverato in ospedale, presenta una ferita d’arma da taglio,e le sue condizioni non sono gravi. Certamente potrà dire la sua in merito all’aggressione, sperando che la paura che spesso accompagna l’omertà non lo renda vittima dell’aggressore una seconda volta.

