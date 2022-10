Libera Università della Terza Età di Messina, iscrizioni fino al 31 ottobre: ecco tutte le info

Continuare a coltivare interessi e studi. Ma anche tornare a socializzare dopo gli anni della pandemia. Riparte a Messina la Libera Univeristà della Terza Età, che propone ai suoi studenti sessioni di ginnastica posturale, fotografia, storia, inglese, alfabetizzazione multimediale e tanto altro. Le iscrizioni non hanno limite di età e si chiudono il 31 di ottobre.

LUTE (Libera Università della Terza Età), nasce 12 anni fa a Milazzo è un’associazione di promozione sociale, un progetto, un laboratorio. L’associazione “LUTE” fa parte della rete nazionale di “Auser cultura” collabora con le locali Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (con le quali ha stipulato protocolli d’intesa) che gratuitamente mettono a disposizione le loro strutture.

Negli ultimi 12 anni LUTE è molto cresciuta, sono, infatti, presenti, nella provincia, sue sedi in 12 comuni di cui una a Messina. Nel 2019 sono state prodotte 5300 ore di attività rivolta a circa 1800 iscritti con il contributo di, circa,150 collaboratori e 300 docenti. L’età media delle persone coinvolte è intorno ai 65 anni.

L’idea che ha dato vita all’associazione è quella di far incontrare la gente (con particolare attenzione per chi è avanti negli anni), allo scopo di far emergere e mettere in comune conoscenze, competenze, esperienze e non farle morire nella solitudine di ciascuno.

LUTE è un laboratorio i cui oggetti sono le idee, le professionalità e le capacità organizzative di ogni partecipante, il valore aggiunto è l’interscambio dei ruoli e delle funzioni a cui ciascuno può accedere.

Le attività proposte sono: culturali, ludiche, ginniche ecc..

Tutte le attività sono svolte informa assolutamente gratuita, nessuno dei docenti, dei volontari o dei responsabile percepisce compensi o rimborsi di qualsiasi natura.

Iscrizioni presso CGIL lunedì mercoledì venerdì 15.30 -17 tel. 3201838469

Presso Caritas Via Emilia 19 mercoledì h 17-19 tel. 3283024191

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it