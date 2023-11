Elly Schlein ricorda Angela Bottari, “resterà nella storia di questo Paese”

“Per tante donne è stata il primo incontro con la politica, quella che combatte a viso aperto e senza risparmiarsi per i diritti di tutte e tutti. Ma Angela Bottari resterà nella storia di questo Paese e nei cuori di tutte le persone che l’hanno conosciuta anche perché è a lei che dobbiamo la prima proposta di legge contro la violenza sessuale”. Così la segreteria del Pd, Elly Schlein.

“Era il 1977 e sua fu la scelta rivoluzionaria di includere il reato di violenza sessuale nel titolo che punisce i delitti contro la persona e non contro la morale. Ci vorranno ancora anni di lotte ma suo è stato il primo coraggioso passo. E fu lei la prima relatrice della legge che abrogò il matrimonio riparatore e il delitto d’onore. E’ anche e soprattutto grazie ad Angela Bottari se questo Paese ha compiuto dei passi avanti di civiltà e giustizia”.

“Basterebbe solo questo per esserle grate e grati. Ma Angela Bottari è stata anche amica, compagna, donna straordinaria in tutto ciò che ha fatto. E’ per questo che la sua morte ci addolora tanto ed è per questo che ci mancherà questa donna insostituibile. Ai suoi cari vanno le condoglianze, ma soprattutto il ringraziamento, mio personale e quello di tutta la comunità dem”.

