Partecipazione popolare, Perticari (+E): “Si facciano subito i Regolamenti”

“Lo Statuto comunale di Messina prevede al titolo III capo IV gli strumenti di partecipazione popolare. Lo fa in maniera esemplare ma come principi generali e rimanda la loro attuazione ai Regolamenti.” – Così in una nota il portavoce del gruppo +Europa Messina Giulio Perticari – “Ma di questi regolamenti non esiste neppure una bozza. Finché petizioni, iniziative, proposte, referendum non saranno alla portata dei cittadini messinesi il gruppo +Europa Messina solleciterà il consiglio comunale ed anche il sindaco di Messina a colmare la grave lacuna immediatamente” – Continua Perticari – “Intendiamo informare l’opinione pubblica messinese del deficit democratico a cui è sottoposta e con un nostro gazebo ogni domenica mattina a piazza Cairoli raccoglieremo le adesioni per questa urgente istanza.”

