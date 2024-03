Non vi hanno hackerato il profilo. Ma se lo avete pensato siete in compagnia di milioni di utenti in tutto il mondo. Da pochi minuti (ore 16.35 per noi che scriviamo) sta rimbalzando su twitter l’hastag facebook e instagram down. I due social infatti risultano inaccessibili in tutto il globo.

I più informati dicono che Meta sta già lavorando per ripristinare la situazione. Nulla trapela sui motivi di questo improvviso down.

