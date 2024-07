Due morti in mare a distanza di poche ore a Milazzo

Una giornata da dimenticare per la cittadinanza milazzesse che ha registrato due tragedie in mare a poche ore di distanza l’una dall’altra. E’ infatti delle 17.30 la notizia di un uomo deceduto in mare: si tratta di Giancarlo Picciolo, 45enne milazzese originario di San Marco travolto dalle onde dopo un tuffo in mare sotto la rotonda di San Papino.

Disperato il tentativo di salvarlo da parte di due minorenni che lo hanno trascinato sulla spiaggia, per il 45enne non c’è stato nulla da fare. I sanitari sul posto con due ambulanze del 118 non hanno potuto che constatarne il decesso.

Si tratta della seconda morte dopo quella avvenuta stamattina sul litorale di Ponente. E’ stato in quel tratto di mare che una turista 64enne originaria di Roma ma residente in provincia di L’Aquila, ha perso la vita.

