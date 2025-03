A.O. Papardo chiarisce: “sanificazione regolare, no a notizie allarmistiche su chiusura sala operatoria”

La direzione dell’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina è intervenuta per chiarire le notizie apparse su alcuni organi di stampa riguardanti la presunta chiusura di un’altra sala operatoria a causa della presenza di batteri nel reparto di chirurgia. La notizia, riportata dal Gazzetta del Sud, ha suscitato preoccupazione, ma l’amministrazione dell’ospedale ha voluto rassicurare la popolazione, sottolineando che le procedure di sanificazione e prevenzione sono regolarmente condotte in tutte le aree di rilevanza medico-assistenziale.

In una nota ufficiale, la direzione strategica dell’A.O. Papardo ha espresso rammarico per la diffusione di notizie che, secondo loro, sono state pubblicate senza un’adeguata verifica tecnica. “Spiace rilevare che alcuni organi di stampa continuino a pubblicare notizie senza previamente curarsi di assumere le opportune informazioni tecniche con la Direzione Generale dell’A.O. Papardo”, si legge nel comunicato. La direzione ha sottolineato che tali notizie creano allarmismi ingiustificati e contribuiscono a fornire un’immagine distorta dell’amministrazione sanitaria, con ripercussioni negative sulle attività istituzionali e sulla qualità dell’assistenza quotidiana.

L’Azienda Ospedaliera Papardo ha ribadito che, sin dall’insediamento dell’attuale direzione, è stata posta particolare attenzione alle operazioni di sanificazione, sia ordinarie che straordinarie, in tutte le aree dell’ospedale. “Tutte le procedure di prevenzione, a tutela della sicurezza interna ed esterna nelle varie Unità Operative Aziendali, vengono regolarmente condotte non solo in questo nosocomio ma in tutti gli altri operanti nel Servizio Sanitario Nazionale e Regionale”, ha precisato la direzione.

La nota ha inoltre evidenziato che la diffusione di notizie non verificate può creare disagi non solo per il personale medico e sanitario, ma anche per i pazienti, influenzando negativamente le loro aspettative e la fiducia nel sistema sanitario. “Simili fuorvianti messaggi recepiti dalla pubblica opinione, che ovviamente non ha competenze tecniche per filtrarli adeguatamente, comportano l’associazione ideale di fatti del tutto differenti sul piano dell’assistenza sanitaria”, ha aggiunto la direzione, sottolineando che tali notizie possono avere effetti gravi sull’immagine aziendale e ridurre le necessarie prestazioni curative e assistenziali.

La direzione dell’A.O. Papardo ha concluso il comunicato ribadendo il proprio impegno a garantire un’assistenza sanitaria di qualità, puntuale ed efficiente, e ha invitato gli organi di stampa a verificare sempre le informazioni con le fonti ufficiali prima di pubblicare notizie che potrebbero generare allarmismi ingiustificati.

Il direttore amministrativo, Dr. Vincenzo Manzi, il direttore sanitario, Dr. Paolo Cardia, e il direttore generale, Dr.ssa Catena Di Blasi, hanno firmato congiuntamente il comunicato, confermando l’impegno dell’Azienda Ospedaliera Papardo nel mantenere alti standard di sicurezza e assistenza per i pazienti.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it