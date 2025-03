Tragedia in autostrada: Fabio Frisone perde la vita in un incidente tra motociclisti, aperta un’inchiesta

Un tragico incidente ha sconvolto la comunità messinese: Fabio Frisone, 45 anni, ha perso la vita ieri in un violento scontro tra motociclisti sull’autostrada A20 Messina-Palermo. L’impatto è avvenuto tra gli svincoli di Barcellona e Falcone, in direzione Messina, mentre Frisone stava rientrando a casa.

La Procura di Barcellona Pozzo di Gotto, guidata dal procuratore Giuseppe Verzera, ha avviato un’inchiesta per chiarire le circostanze della tragedia. Una perizia cinematica verrà effettuata per determinare la velocità delle moto coinvolte e individuare l’eventuale manovra errata che ha causato l’incidente.

Nel frattempo, i mezzi sono stati posti sotto sequestro e gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e analizzando il rapporto della polizia stradale. Oggi si deciderà se restituire la salma alla famiglia o disporre l’autopsia sul corpo di Frisone.

Nell’incidente è rimasto coinvolto anche un altro motociclista, un quarantenne, che ha riportato ferite ma non è in pericolo di vita. Gli investigatori sono ora al lavoro per stabilire se l’incidente potesse essere evitato e chi abbia responsabilità nello scontro.

Fabio Frisone lavorava al molo di Tremestieri come piazzalista, occupandosi del controllo delle merci infiammabili e pericolose in transito nello Stretto di Messina. Gli amici e i colleghi lo ricordano come “un gran lavoratore, un ragazzo semplice e rispettoso”.

Era anche un membro devoto della Confraternita Madonna del Buon Viaggio e portatore della statua nella processione che si tiene ogni anno l’ultima domenica di agosto.

Non sono ancora state rese note le informazioni sui funerali di Frisone. La sua famiglia e la Confraternita desidererebbero celebrarli nella chiesa del Ringo, ma si teme che lo spazio possa essere insufficiente per accogliere tutte le persone che vorranno dargli l’ultimo saluto.

L’intera comunità è in lutto per questa terribile perdita e attende ulteriori sviluppi dalle indagini in corso.

