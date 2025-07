Cinema: a Messina il 14 luglio fa tappa “Libero Cinema in Libera Terra”

Dall’8 al 19 luglio 2025 la ventesima edizione del Festival itinerante attraversa l’Italia per raccontare storie di riscatto sociale.

Il Festival è promosso da Cinemovel e Libera con il sostegno di Coop Alleanza 3.0. Le tappe del tour sono 9 di cui 3 siciliane: Catania (12/7), San Cipirello (13/7) e Messina (14/7).

È il festival di cinema itinerante più longevo d’Italia, e quest’estate compie 20 anni.

Dal 2006, Libero Cinema in Libera Terra percorre le strade del Paese montando lo schermo là dove le mafie avevano alzato muri, nei beni confiscati, nei parchi pubblici, nei porti, nelle piazze dimenticate. Lo fa con lo strumento più potente: il cinema. E con la forza di una carovana cinematografica che, in due decenni, ha raggiunto 128 comuni, attraversato 16 regioni, percorso quasi 170.000 chilometri, proiettando 197 film, coinvolgendo oltre cento associazioni locali.

Nel 2025, per la sua 20ª edizione, il festival, promosso da Cinemovel Foundation e Libera, si concentra attorno a due temi urgenti e attuali, il diritto al movimento e la fluidità delle organizzazioni criminali mafiose capaci di muoversi e adattarsi, mutando pelle e radicandosi nei territori più vulnerabili.

Il 14 luglio, nella sua ultima tappa in Sicilia, il grande schermo di Libero Cinema in Libera Terra sarà montato presso ICAROS, bene confiscato alle mafie a Messina nella frazione di Mili Marina, un terreno a pochi metri dal mare restituito alla comunità. Grazie alla collaborazione con Anymore Onlus e il partenariato di ICAROS, e con il sostegno di Centro Servizi per il Volontariato di Messina – CESV Messina ETS, Cooperativa EcoSMed, Libera Università dell’Educare – LUdE e Parrocchia Sacra Famiglia del CEP, verrà proiettato, alle ore 21:30, il film “La storia del Frank e della Nina”, di Paola Randi e con Gabriele Monti, Ludovica Nasti, Samuele Teneggi, Marco Bonadei, Bruno Bozzetto. Un romanzo di formazione per sognatori dentro una Milano carezzata dalla nebbia, complessa e nascosta. Gollum non sa parlare e si esprime “sprayando” sui muri. Un giorno incontra Frank che invece con le parole è così abile da poter vendere i compiti di italiano. Quando compare Nina, sedici anni, e già una figlia con il malavitoso “il duce”, la vita cambia per tutti e tre.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it