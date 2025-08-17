Vulcano, sorpresi dalla furia della pioggia: soccorsi sul cratere

Nel pomeriggio di ieri, la squadra boschiva dei Vigili del fuoco di Vulcano è intervenuta sul territorio a seguito dei violenti eventi alluvionali che hanno interessato l’isola. Le forti precipitazioni hanno causato frane, detriti e accumuli di fango che hanno reso necessaria l’assistenza alla popolazione e la messa in sicurezza di diversi veicoli in difficoltà.

Di particolare rilievo il recupero di quattro giovani che, a bordo di un fuoristrada, si erano avventurati nelle zone del cratere e sono stati sorpresi da una piena improvvisa. I ragazzi si sono messi in salvo all’interno del veicolo e successivamente recuperati in sicurezza dai Vigili del fuoco.

Le operazioni, svolte in collaborazione con la locale stazione dei Carabinieri, si sono protratte fino a tarda sera e sono riprese oggi per completare gli interventi ancora in corso. L’attività dei Vigili del fuoco continua per garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza sull’isola.

