Nike Teatro, quando il Mito incontra la Musica: a Naxos il jazz di Javier Girotto con la Filarmonica Laudamo e la carismatica Eleonora Bordonaro

Giardini Naxos (ME), 26 agosto – La rassegna Nike Teatro, in pieno svolgimento al Parco Archeologico di Naxos Taormina, propone due grandi appuntamenti musicali: giovedì 28 agosto alle 22.00 andrà in scena la Filarmonica Laudamo Creative Orchestra con il sassofonista e compositore argentino Javier Girotto, mentre sabato 30 agosto alle 22.00sarà la volta della magnetica e coinvolgente Eleonora Bordonaro con il concerto gratuito “Roda”, accompagnata da I Giudei di San Fratello.

Nel primo appuntamento in programma, sul suggestivo palco che sorge nell’area archeologica di Naxos, si esibirà la Filarmonica Laudamo Creative Orchestra che avrà come illustre ospite il sassofonista e compositore argentino Javier Girotto, fra i musicisti più apprezzati della scena internazionale e fondatore del celeberrimo gruppo Aires Tango. Questo ensamble jazz, fondato da Luciano Troja nel 2016, si compone di circa trenta musicisti provenienti dalla Sicilia e dalla Calabria.

La cantante Eleonora Bordonaro sabato 30 agosto sarà la la protagonista di uno spettacolo a ingresso gratuito che sarà una festa e un’occasione unica di vederla esibirsi insieme ai Giudei di San Fratello, tra fede e leggenda. Nel comune di San Fratello, piccolo borgo in provincia di Messina, i Giudei con le loro inconfondibili trombe, accompagnano in modo unico i riti della settimana di Pasqua.

La rassegna Nike Teatro è organizzata dal Parco Archeologico di Naxos Taormina, che ha la direzione culturale di Orazio Micali e la direzione artistica di Simona Celi.

