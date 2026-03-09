Antonella Russo candidata unitaria del centro sinistra, “un orgoglio assumere questo impegno per il futuro di Messina”

Le forze politiche del campo progressista (Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Controcorrente e +Europa) hanno ufficializzato la candidatura dell’avvocata Antonella Russo a sindaca di Messina per le elezioni amministrative del prossimo maggio.

Consigliera comunale del Partito Democratico, avvocata e componente della segreteria regionale del Pd con delega a salute e sanità, Antonella Russo unisce esperienza istituzionale, competenza professionale e solidità etica. In questi anni ha praticato ascolto delle comunità, rigore nell’analisi dei problemi e concretezza nelle proposte, dimostrando capacità di sintesi e di governo.

La candidatura è stata ratificata congiuntamente nei tavoli provinciale e regionale della coalizione al termine di un confronto programmatico.

Il percorso condiviso ha definito priorità chiare per la città, in continuità con il lavoro svolto sul territorio: rafforzamento dei servizi pubblici, diritto alla salute, politiche sociali più giuste, attenzione ai quartieri, opposizione al Ponte sullo Stretto, sviluppo sostenibile e lavoro di qualità.

Messina non è condannata a scegliere tra deluchismo e un centrodestra che governa a Palermo e a Roma producendo effetti evidenti e negativi su Sicilia e Paese. Un’alternativa esiste: più giustizia sociale, diritti, qualità amministrativa e sviluppo sostenibile.

Le forze progressiste si presentano unite attorno a una candidatura che nasce dal lavoro comune e offre alla città una proposta di governo netta e credibile.

“Puntare su Antonella Russo è stata una scelta politica netta, maturata in un lavoro comune che in questi anni ha costruito opposizione credibile e proposta concreta per la città”, così Armando Hyerace, segretario provinciale del Partito Democratico di Messina.

“Oggi il campo progressista si presenta con un progetto chiaro e una candidatura autorevole.

Messina deve uscire da una stagione di personalismi e propaganda e tornare a una guida capace di governare con competenza, metodo e rispetto delle istituzioni.

La sfida è offrire un’alternativa vera: sviluppo sostenibile, lavoro di qualità, servizi pubblici più forti e quartieri finalmente al centro.

Antonella Russo ha esperienza, equilibrio e capacità di sintesi. Conosce la macchina amministrativa e sa ascoltare e decidere.

Il Partito Democratico farà fino in fondo la propria parte. Messina può voltare pagina davvero.”

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it