Controtempo: il libro di Michele Ainis presentato a Palazzo Zanca

Domani, alle 17,30, nel salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, il costituzionalista e scrittore Michele Ainis presenterà in prima nazionale il suo ultimo romanzo “Controtempo”, pubblicato per la casa editrice La Nave di Teseo.

Dialogherà con l’autore la giornalista Milena Romeo.

Orlando, un farmacista solitario e riservato, scompare all’improvviso. Si mettono sulle sue tracce due donne che ne sono invaghite: la vicina di casa Letizia, un’insegnante in

pensione, e Adele, la giovane collaboratrice della farmacia. Ma la ricerca si trasforma presto in un viaggio dentro il tempo e la memoria. La storia di un uomo che vorrebbe riscrivere il proprio passato, e si perde nel mistero del tempo.

L’iniziativa è della Feltrinelli e dell’associazione Cara Beltà.

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