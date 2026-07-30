Premio Liparos dell’AMMI Messina: riconoscimento valorizza chi contribuisce alla crescita culturale e sociale delle Eolie

Valorizzare le personalità d’eccellenza che dedicano il proprio lavoro e il proprio impegno al riscatto e allo sviluppo del territorio. È questo lo spirito con cui l’AMMI (Associazione Mogli Medici Italiani) della sezione di Messina, presieduta da Francesca De Domenico, rinnova per il terzo anno consecutivo l’appuntamento con il suo prestigioso Premio, ideato e diretto dalla giornalista Letizia Lucca. Un’iniziativa che quest’anno vede la partecipazione della sezione AMMI di Lipari, guidata da Cristiana Siracusano.

Il premio nasce con l’obiettivo di dare il giusto riconoscimento a uomini e donne capaci di trasformare la propria professione e il proprio impegno in un valore concreto per la comunità locale. L’edizione di quest’anno rende omaggio a figure chiave del mondo delle istituzioni, della sanità, della cultura e dell’impresa.

Saranno premiati:

Avv. Francesco Rizzo (Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto): per l’impegno profuso nel rafforzare il legame vitale con il mare e per l’impulso fondamentale dato allo sviluppo delle infrastrutture strategiche legate al nostro mare.

Dott. Mario Paino (Già Direttore Generale dell’Ospedale Papardo): per essersi distinto come simbolo di eccellenza, cura e costante dedizione al servizio della sanità pubblica.

Dott.ssa Maria Clara Martinelli (Archeologa): per la sua attività di instancabile custode e valorizzatrice del patrimonio millenario dell’identità storica e culturale di Lipari, dedicando il suo percorso professionale alla crescita del museo archeologico eoliano “Luigi Bernabò Brea”.

Francesco Fonti (giovane imprenditore): per rappresentare una virtuosissima incarnazione di determinazione, coraggio, lungimiranza e per essere un esempio per i giovani di impegno per lo sviluppo economico del proprio territorio.

Verranno inoltre dati dei riconoscimenti al regista Bartolo Costa e alle due neo dottoresse di Lipari Mariagrazia Natoli e Letizia Campagna.

Ad arricchire l’evento, le immancabili note del maestro Salvatore Alleruzzo con la splendida voce di Sabina Alleruzzo. Per gli amanti della moda, in programma una sfilata di abiti de “L’isola a colori” e gioielli di “Gemme”. «Portare avanti questo progetto per il terzo anno è motivo di grande orgoglio» — sottolineano le organizzatrici Lucca e De Domenico— «Riteniamo fondamentale dare il giusto merito a chi, nei rispettivi ambiti professionali, lavora ogni giorno per far crescere la nostra terra, offrendo anche ai più giovani un modello positivo da seguire, in una società come quella attuale che spesso sembra perdere di vista i valori fondanti della vita».

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