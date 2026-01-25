Ciclone Harry: sopralluogo del PD a Nizza e Giardini Naxos

Anche oggi il Partito Democratico ha proseguito il suo giro nei territori per prendere atto direttamente, con i propri parlamentari e i referenti territoriali, degli effetti lasciati dal ciclone Harry, dialogare con i residenti e con le piccole imprese che stanno subendo i danni dell’evento che ha messo in ginocchio intere realtà.

Questa mattina la rappresentanza si è recata a Nizza di Sicilia ed a Giardini-Naxos. Presenti il sindaco di Nizza Natale Briguglio con il Presidente del Consiglio Comunale Gaetano Scarcella, l’ex consigliere comunale di Giardini Daniele Saglimbeni, l’Onorevole Giuseppe Provenzano e il Senatore Antonio Nicita, i membri della segreteria provinciale Antonella Russo e Domenico Siracusano, il coordinatore Giacomo D’Arrigo e il segretario provinciale Armando Hyerace.

In tutti i sopralluoghi è stata ribadita con forza la necessità di accelerare sui ristori e di garantire al più presto le risorse indispensabili per il ripristino delle infrastrutture primarie.

“Siamo consapevoli dell’esigenza di attivare tutte le misure per interventi di ricostruzione che siano funzionali alla messa in sicurezza, ma che non rappresentino soluzioni tampone o interventi concepiti secondo logiche superate, realizzati senza pensare a un’armonia tra servizi e ambiente. – ha dichiarato il segretario provinciale Pd, Armando Hyerace – Esperienze come questa devono lasciare un segno concreto nel nostro atteggiamento e nel modo in cui immaginiamo i nostri territori in futuro: proteggerli e farli progredire in un’ottica di sostenibilità reale. Servono strumenti e soluzioni che consentano una visione e una progettazione univoca per l’intera fascia jonica, così da garantire interventi coerenti, efficaci e duraturi”.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it